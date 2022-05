Agricoltura biologica, Stefano Patuanelli annuncia investimenti per un miliardo in cinque anni

Il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli ha annunciato lo stanziamento di un miliardo in più per l'agricoltura biologica.

di Luca Venturino 13 Maggio 2022

L’entrata in vigore del DDL Agricoltura per la tutela, lo sviluppo e la competitività del metodo biologico, approvato in via definitiva dal Senato lo scorso 2 marzo, ha reso necessario l’intavolare discorsi per una pianificazione efficiente ed efficace della transizione verso una produzione agricola più verde e amica dell’ambiente. Transizione che, di fatto, richiede una mole di lavoro e di investimenti declinati in un’ottica a medio-lungo termine.

“Come noto il biologico ha un problema di mantenimento e di nuovi investimenti per trasformare le colture tradizionali in colture bio” ha commentato a tal proposito il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, durante un intervento in remoto eseguito nel corso di un’audizione con le Commissioni riunite Agricoltura di Senato e Camera in relazione al Piano strategico nazionale. “Per fare questo nei prossimi cinque anni è stato stanziato un miliardo in più di fondi, che ci permetteranno di raggiungere in anticipo gli obiettivi inizialmente fissati al 2030. Il vero tema sarà accompagnare nel mercato le colture e i prodotti bio, e anche su questo aspetto confidiamo di raggiungere gli obiettivi: copertura del 25% delle colture bio e al tempo stesso penetrazione dei prodotti bio sul mercato al 25%. Questo è l’obiettivo che ci prefiggiamo”.