Agricoltura, Coldiretti e Intesa trovano l’accordo: 3 miliardi per le imprese associate

Intesa e Coldiretti hanno siglato un accordo da 3 miliardi per le imprese associate a supporto dei bandi del Pnrr in agricoltura.

di Luca Venturino 9 Giugno 2022

Tre miliardi di euro per le piccole e medie imprese a supporto dei primi bandi previsti dal Pnrr per il settore dell’agricoltura italiana: questo, in parole povere, il contenuto dell’accordo recentemente siglato da Coldiretti e Intesa Sanpaolo, che di fatto riguarda tutte le misure attraverso cui attuare il programma previsto dal Pnrr a sostegno della filiera agricola – a partire proprio dai bandi relativi al cosiddetto Parco agrisolare, all’Innovazione e meccanizzazione, la gestione delle risorse idriche e lo sviluppo della logistica e della capacità di stoccaggio.

L’idea, come ha dichiarato il responsabile Divisione banca dei territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, è quella di fungere da catalizzatore del Pnrr, in modo che le imprese e le aziende associate possano accedere con facilità agli strumenti che competono loro e avviarsi nella direzione di un importante cambio di passo nel modo di fare agricoltura. “L’accordo con Intesa Sanpaolo” ha commentato a tal proposito il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini “rappresenta uno strumento importante per l’accesso al credito delle imprese agricole, sostenendo l’impegno dell’agroalimentare per sfruttare al meglio le opportunità offerte dal Pnrr, che è fondamentale per affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale. Noi siamo pronti per rendere l’agricoltura protagonista, utilizzando al meglio i fondi a disposizione”