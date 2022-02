Agricoltura, Coldiretti scende in piazza per il caro bollette

A proposito di agricoltura: Coldiretti è scesa nelle piazze italiane per protestare con agricoltori e allevatori contro il caro bollette.

di Manuela 18 Febbraio 2022

Non solo a Milano: Coldiretti è scesa nelle principali piazze italiane insieme ad agricoltori e allevatori per protestare contro il caro bollette che sta mettendo in ginocchio il settore dell’agricoltura.

A causa dell’aumento dei costi energetici, infatti, il 30% degli agricoltori italiani è stato obbligato a diminuire la produzione di cibo. Per tale motivo a Milano, Palermo, Cosenza, Salerno e Roma, migliaia di produttori della Coldiretti hanno deciso di protestare e denunciare il fatto che i prezzi loro riconosciuti non riescono nemmeno a coprire i costi di produzione.

E proprio in piazza Santi Apostoli di Roma è arrivata anche la mucca Giustina, il simbolo della protesta per un prezzo del latte giusto. Giustina ha sfilato insieme ai rappresentati degli agricoltori con in testa il presidente Ettore Prandini.

Il problema è che i rincari, con annessa riduzione della produzione, vuol dire mettere a rischio le forniture alimentari di tutto il paese. In una lettera inviata a Mario Draghi da Prandini e da Vincenzo Gesumundo, segretario generale dell’organizzazione agricola, ecco che viene sottolineato come la situazione creatasi a causa dell’aumento del costo dell’energia, dei mangimi e dei concimi stia mettendo a serio rischio il futuro delle imprese.

Il 21% delle aziende, infatti, dichiara di vedere una grande incertezza per quanto riguarda la situazione economica della propria impresa nei prossimi 12 mesi. Per tale motivo è importante che una parte delle risorse del Pnrr stanziate per l’agricoltura, vengano subito messe a disposizione tramite decreti ministeriali. Fra quelle più urgenti ci sono gli 1,2 miliardi destinati ai contratti di filiera e gli 1,5 miliardi del fotovoltaico senza consumo di suolo.