Agricoltura e guerra: l’UE sta lavorando ad un piano di emergenza

di Marco Locatelli 4 Marzo 2022

Le sanzioni alla Russia non sono l’unica strategia messa in campo dall’UE in questo delicato momento storico. L’Unione europea sta infatti lavorando su più fronti ad un piano di emergenza per ridurre il più possibile l’impatto che la guerra in Ucraina avrà sull’agricoltura del Vecchio Continente e sul settore energetico.

L’UE convocherà la prossima settimana una prima riunione del Gruppo di esperti per mettere sul tavolo delle prime risposte ad eventuali crisi alimentari. Ci sono già diversi settori in ginocchio, ad esempio il suinicolo, dove si valuta la possibilità di sfruttare lo stoccaggio privato e la riserva di crisi della Pac.

Uno degli aspetti più controversi da discutere riguarda indubbiamente il prezzo del grano e di altri prodotti agricoli, dal masi all’orzo passando per i semi come quello di girasole, tutti schizzati alle stelle in seguito allo stop delle esportazioni da Russia e Ucraina.

Al tempo stesso, le attenzioni dell’Unione europea sono anche sull’incremento dei costi dell’energia. Si prevede una sorta di Recovery fund, ma nella formula del prestito. A questo potrebbe aggiungersi un pacchetto di aiuti per sostenere la transizione ecologica e quindi investimenti nelle energie rinnovabili, il tutto a livello europeo.