Agricoltura, Gian Marco Centinaio: “Soddisfatto per la quantità dei fondi”

di Luca Venturino 15 Dicembre 2021

Non occorre certo essere esperti del settore per rendersi conto che il mondo dell’agricoltura versa in condizioni di difficoltà: dai più recenti shock al costo delle materie prime, dell’energia e dei trasporti fino alla sempre più prominente minaccia del cambiamento climatico, sono molti i fattori che hanno portato la filiera agroalimentare a un periodo di crisi; e che hanno portato all’istituzione di nuovi fondi di emergenza.

E proprio a questo proposito, il sottosegretario delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio ha recentemente espresso la sua più profonda soddisfazione per la quantità di fondi e aiuti destinati ad aiutare il settore a rimettersi in piedi. “Erano anni che non c’erano così tanti fondi per l’agricoltura”, ha commentato in seguito a una domanda dell’ANSA sulle risorse per il comparto contenute nella Legge di Bilancio. “Stiamo cercando di dare risposte a tutte le filiere. Non ci riusciremo ad aiutare tutti, però l’abbinamento manovra economica, Pnrr ed il lavoro che stiamo facendo sulla Pac (Politica agricola comunitaria, ndr) penso che farà sì che l’agricoltura italiana possa uscirne bene”.