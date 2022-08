Agricoltura, i lavoratori stagionali del Cuneese annunciano uno sciopero

Il gruppo Enough is enough ha organizzato una giornata di sciopero per gli stagionali impiegati in agricoltura nel Cuneese.

di Luca Venturino 2 Agosto 2022

Giovedì 4 agosto i lavoratori stagionali impiegati in agricoltura si riuniranno a Saluzzo, in provincia di Cuneo, per una giornata di sciopero: l’obiettivo della manifestazione, organizzata dal gruppo Enough is enough – braccianti in lotta a Saluzzo, è quello di chiedere contratti, case e documenti per tutti e di fare giustizia per i morti sul lavoro come Moussa Dembelé, il trentenne deceduto una decina di giorni fa in una stalla di Revello, nel pieno Cuneese.

“Moussa aveva il permesso di soggiorno bloccato da oltre un anno ed era costretto di conseguenza a un lavoro precario, irregolare e senza sicurezza” spiegano gli organizzatori dello sciopero facendo per l’appunto riferimento all’episodio appena citato. ” Per lui e per gli altri braccianti morti o scomparsi nei campi in queste ultime settimane da Caserta a Ragusa scendiamo in piazza e andiamo a chiedere risposte a chi di queste morti ha una grande responsabilità. I padroni e le istituzioni”.

Non è certo la prima volta che il gruppo in questione tenta di fare sentire la propria voce in questi contesti: appena lo scorso anno l’associazione aveva infatti organizzato una manifestazione di protesta sempre a Saluzzo a sostegno dei lavoratori stagionali, che ogni anno si recano in questi territori per cercare un lavoro nelle imprese agricole locali.