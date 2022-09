Agricoltura, il Mipaaf lancia il nuovo bando dei contratti di filiera: sul piatto 2 miliardi di euro

di Luca Venturino 22 Settembre 2022

Il ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e la Cassa Depositi e Prestiti hanno ufficialmente perfezionato la Convenzione, e sono di fatto pronti a lanciare il nuovo bando dei contratti di filiera, misura che di fatto rappresenta la punta di diamante del Pnrr nell’ambito dei sostegni all’agricoltura e al comparto alimentare. L’obiettivo, per l’appunto, è proprio quello di andare a sostenere le politiche agroindustriali sul territorio nazionale finanziando allo stesso tempo i programmi di investimento a favore delle filiere strategiche tramite un piatto che, in questo caso, è ricco di circa due miliardi di euro.

L’annuncio è stato presentato direttamente dal Mipaaf, che ha sottolineato come a oggi, grazie ai bandi precedenti, siano stati stipulati già circa 350 contratti impegnando una mole economica di oltre 280 milioni a favore di più di 340 imprese operanti nei settori in questione, come l’agroalimentare, la pesca, l’ambito forestale, la fioricoltura e il florovivaismo. Stando a quanto si può apprendere dai dettagli dell’iniziativa, è previsto un contributo diretto concesso dallo stesso Mipaaf utilizzando fino a circa 800 milioni delle risorse del Fondo Complementare al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza; a cui vanno di fatto ad aggiungersi i finanziamenti agevolati con tasso fisso dello 0,5% annuo concessi da CDP (equivalenti a 600 milioni di euro) e i prestiti di parti importo e durata erogati dal sistema bancario a condizioni di mercato.