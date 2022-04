Agricoltura, pubblicato il V bando per i contratti di filiera: in palio 1 miliardo e 203 milioni

Il V bando per i contratti di filiera in agricoltura è stato ufficialmente pubblicato, e contiene una dotazione totale di 1,2 miliardi.

di Luca Venturino 26 Aprile 2022

Il V bando per i contratti di filiera del settore agroalimentare è ufficialmente online e, come anticipato dal decreto firmato dal Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, contiene una dotazione complessiva pari a 1 miliardo e 203 milioni. Si tratta di una misura finanziata dal fondo degli investimenti complementari al PNRR che, a tutti gli effetti, si rivolge esclusivamente alle aziende che operano direttamente nella produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione nel settore dell’agricoltura; o alternativamente alle imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione.

Le aziende interessate a ricevere le agevolazioni in questione dovranno aver necessariamente sottoscritto un accordo di filiera in ambito territoriale multiregionale per la realizzazione “di un programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale”. Di seguito la lista di investimenti ammessi nell’ambito del bando: investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari; partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere o mostre; progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo; partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione.

Le agevolazioni in questione verranno poi concessi sotto forma di contributo in conto capitale o finanziamento agevolato. Le aziende e gli imprenditori agricoli interessati possono trovare tutte le informazioni utili sul sito ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.