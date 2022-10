Agricoltura: l’inflazione “mangia” 85 miliardi di aiuti europei, sostiene uno studio

di Luca Venturino 14 Ottobre 2022

Il tasso di inflazione si “mangia” circa 85 miliardi di euro di aiuti provenienti dalle autorità europee e riservati al settore dell’agricoltura: si tratta di quanto emerso dalla più recente analisi condotta dagli esperti di Farm Europe, che ha sottolineato come di fatto il bilancio della Politica Agricola Comune 2021-27 sia stato deciso sulla base di un tasso al 2% mentre, a oggi, assistiamo a una media che, almeno nel contesto europeo, si tiene abbondantemente al di sopra della doppia cifra.

Il risultato è chiaro: il valore reale ed effettivo del budget deciso – che tra l’altro, ricordano gli esperti di Farm Europe, è già stato ridotto di circa il 12% rispetto al 2014-20 – si ritroverà a essere fondamentalmente tagliato di ben 84,6 miliardi, portando il taglio in termini reali a quasi il 22% rispetto al 2020 e, nell’ultimo anno (2027) al 34,1% rispetto al 2020.

In questo contesto, le soluzioni proposte nel breve termine spaziano dall’indicizzare gli aiuti previsti dalla sopracitata Pac secondo l’attuale tasso di inflazione alla creazione di un fondo di investimento europeo per settori strategici come, per l’appunto, l’energia e l’agricoltura. E nel lungo termine? Secondo Farm Europe “è urgente trovare un nuovo percorso per realizzare il Green Deal, basato sulla crescita verde per il settore agricolo, passando da una strategia basata su norme che tagliano gli strumenti di produttività a una di investimento, che promuova approcci sistemici agronomici e l’innovazione, avviando gli agricoltori su un percorso positivo sia per l’economia che per il clima”.