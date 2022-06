Agricoltura, l’Italia è la più green d’Europa: -20% sui pesticidi in dieci anni

di Luca Venturino 7 Giugno 2022

L’agricoltura italiana è la più verde di tutta l’Europa grazie a una diminuzione da record dell’utilizzo dei pesticidi nell’ultimo decennio (-20%): è quanto emerso dall’ultimo rapporto redatto dalla Coldiretti sui dati Eurostat, presentato in occasione Giornata mondiale della sicurezza alimentare. Restando nel contesto del Vecchio Continente, si segnala invece un peggioramento della performance di Francia (che di fatto aumenta del 6% l’uso di pesticidi), Germania e Austria.

In questo contesto la lettura proposta da Coldiretti è che “cibi e bevande stranieri sono sei volte più pericolosi di quelli Made in Italy, con il numero di prodotti agroalimentari extracomunitari con residui chimici irregolari che è stato pari al 5,6% rispetto alla media Ue dell’1,3% e ad appena lo 0,9% dell’Italia, secondo i dati Efsa”. A tal proposito, l’opinione dell’organizzazione è che sia necessario essere consapevoli della possibilità che alcuni Paesi potrebbero strumentalizzare le conseguenze del conflitto in corso per “ridurre le garanzie qualitative e di sicurezza degli alimenti” attraverso la richiesta “di deroghe alla legislazione vigente”. Deroghe che, di fatto, potrebbero spaziare da un potenziale innalzamento dei limiti massimi ai residui chimici presenti negli alimenti alla richiesta degli OGM non autorizzati.

“L’Italia non può accettare passi indietro sulla sicurezza alimentare che mettono a rischio la salute dei consumatori ma anche la competitività del Made in Italy” ha commentato a tal proposito il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini. “I primati del made in Italy a tavola realizzati grazie a 730 mila imprese sono un riconoscimento del ruolo del settore agricolo per la crescita sostenibile del Paese.”