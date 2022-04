Agricoltura: l’UK affronta la crisi dei costi investendo sulle soluzioni green

di Valentina Dirindin 3 Aprile 2022

In UK la crisi dovuta all’aumento dei costi di produzione si affronta nella maniera migliore, almeno per quanto riguarda il settore dell’agricoltura: il governo del Regno Unito ha infatti annunciato che aiuterà gli agricoltori sovvenzionando l’utilizzo di fertilizzanti ecologici, per una produzione più green.

L’aumento dei prezzi del gas all’ingrosso – esacerbato dalla guerra in Ucraina e dall’interruzione delle esportazioni di energia dalla Russia – ha infatti fatto aumentare i costi di produzione dei fertilizzanti fabbricati per gli agricoltori. Così gli aumenti hanno costretto i coltivatori britannici, come quelli di tutto il mondo, ad affrontare costi crescenti per fertilizzanti, carburante e mangimi. E, come sta accadendo anche in Italia, il governo è al lavoro per trovare risorse da destinare al settore, aiutando gli agricoltori ed evitando che questa situazione si traduca in una carenza di cibo o in un aumento vertiginoso dei costi per i consumatori.

In particolare, i ministri britannici hanno deciso di incentivare quegli agricoltori che sceglieranno di allontanarsi dai fertilizzanti dipendenti dal gas. “Il significativo aumento del costo dei fertilizzanti ci ricorda che dobbiamo ridurre la nostra dipendenza dai processi di produzione dipendenti dal gas”, ha affermato il segretario all’Ambiente George Eustice, spiegando la decisione.