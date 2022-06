Agricoltura: nel 2020 l’uso dei pesticidi in Europa è calato dell’1%

di Luca Venturino 16 Giugno 2022

Piccoli passi – forse potremmo anche dire piccolissimi – ma perlomeno sono rivolti nella direzione giusta. Stando all’ultimo rapporto della Commissione europea nell’ambito dell’agricoltura comunitaria, è infatti emerso che nel 2020 l’impiego dei pesticidi nella filiera agroalimentare “complessiva”, cioè di fatto comprensiva di tutti gli Stati membri, è calato dell’1% (l’avevamo detto, piccoli passi) rispetto al 2019, e del 14% rispetto al periodo tra il 2015 e il 2017.

Scherzi e disfattismo a parte, è ben più importante e foriero di un ottimismo più giustificato, in questo contesto, notare che l’impiego dei pesticidi considerati come più pericolosi sia di fatto diminuito del 9% rispetto al 2019 e addirittura del 26% rispetto al biennio del 2015 – 2017. Nello specifico, si nota la buona performance dell’agricoltura italiana, che nell’ambito della riduzione dell’uso delle sostanze in questione è la più verde d’Europa: nel caso dello Stivale, infatti, l’utilizzo dei pesticidi negli ultimi dieci anni è calato del 20% (dati Istat), distaccando Francia, Germania e Austria; anche se di fatto rimane la seconda in Europa per l’uso complessivo.

Importante notare, infine, che nella giornata del 22 giugno la stessa Commissione europea dovrebbe presentare una proposta legislativa volta a dimezzare l’impiego di pesticidi in sintesi rispetto alla media del periodo 2015-017: il taglio in questione verrà chiaramente introdotto gradualmente, e di fatto dovrebbe essere completato entro il 2030.