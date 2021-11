Agricoltura: per semine e mangimi rincari fino al 50%

di Manuela 10 Novembre 2021

Coldiretti lancia un nuovo allarme per il settore dell’agricoltura. Andando ad esaminare l’andamento del Pil nel corso del terzo trimestre del 2021, a causa dell’inflazione e del rincaro dei costi energetici, ecco che dalla semina ai mangimi ci si aspettano rincari fino al 50%.

L’aumento dei costi del gasolio, indispensabile per tutte le attività che comprendono rullatura, estirpatura, semina e concimazione, ecco che provocherà rincari fino al 50% che si trasferiranno a valanga sui costi di produzione e sui bilanci delle imprese.

Inoltre l’aumento del costo dell’energia andrà ad interessare anche il riscaldamento delle serre per ortaggi, frutta e fiori, così come l’acquisto di fertilizzanti, le procedure di essiccazione de foraggi, l’acquisto di macchine agricole e anche quello dei pezzi di ricambio. A proposito di questi ultimi, Coldiretti segnala anche ritardi notevoli e preoccupanti per quanto riguarda le consegne.

Il rincaro dell’energia finirà, inevitabilmente, per trasferirsi sui costi di produzione degli imballaggi, della plastica, dell’acciaio per vasetti e barattoli, del vetro, del leto per i pallet da trasporti e della carta per le etichette. Questo a sua volta peserà sulle diverse filiere, interessandole un po’ tutte:

latte

olio

succhi

passate

retine per gli agrumi

barattoli dei legumi

In aggiunta a tutto questo, le imprese di allevamento da latte segnalano compensi troppo bassi, al di sotto dei costi di produzione che, per contro, sono esplosi a causa dei rincari dei mangimi. A questo proposito basterà a soddisfare i produttori di latte il nuovo accordo firmato da Stefano Patuanelli per quanto riguarda il prezzo del latte alla stalla?