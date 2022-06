Agricoltura, raggiunto un accordo da 16 miliardi in 5 anni per lo sviluppo rurale

Buone notizie per l'agricoltura italiana: è stato raggiunto l'accordo circa il riparto delle risorse finanziarie atte allo sviluppo rurale.

di Luca Venturino 14 Giugno 2022

È stata raggiunta l’intesa circa la ripartizione delle risorse economiche volte al sostegno degli interventi di sviluppo rurale nell’ambito del Piano strategico della Politica Agricola Comune, che di fatto mettono in gioco oltre 16 miliardi di euro da declinare in cinque anni di tempo nel settore dell’agricoltura: a darne la notizia è lo stesso Ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, che di fatto si è detto estremamente soddisfatto del raggiungimento dell’accordo in questione.

A questo punto, l’intesa realizzata dagli Assessori all’agricoltura delle Regioni e Province autonome dovrà essere prima presa in esame e poi approvata dalla Conferenza Stato Regioni, a cui di fatto spetta la parola decisiva circa la programmazione dei fondi provenienti da Bruxelles e destinati alla filiera agricola. Questo, tuttavia, non dovrebbe sminuire l’importanza dell’accordo in questione, che di fatto è giunto – secondo quanto dichiarato dallo stesso Patuanelli – al termine di una serie di negoziati particolarmente delicati e complessi.

“Prendo atto con estrema soddisfazione dell’accordo raggiunto questa mattina dagli Assessori all’agricoltura delle Regioni e Province autonome sulla proposta di riparto avanzata dal ministero delle Politiche Agricole” ha commentato a tal proposito il Ministro Patuanelli. “Ringrazio il coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni, Federico Caner e tutti gli Assessori per l’approccio costruttivo assunto durante l’intero negoziato, in particolare l’Assessore”.