Agricoltura, ridurre del 50% i pesticidi entro il 2030: il piano dell’Europa

di Luca Venturino 8 Febbraio 2022

La Commissione europea vuole un’agricoltura più green, e pertanto propone una riduzione dell’uso di pesticidi del 50% entro il 2030. Un taglio netto, che si inserisce nel nuovo regolamento sull’uso sostenibile dei fitofarmaci, la cui versione definitiva è attesa per marzo: il documento, una volta approvato, sarà vincolante per tutti i Paesi membri, che dovranno fissare obiettivi nazionali che non potranno comunque essere inferiori al 25% di riduzione.

Se (ed è un gran se) la proposta fosse confermata e accolta si tratterebbe a tutti gli effetti della prima traduzione in linguaggio legislativo di uno dei (tanti) obiettivi indicati dalla strategia Farm to Fork, che mira a rendere più sostenibili i sistemi alimentari Ue entro il 2030. E a proposito di obiettivi, l’Italia come se la passa? Stando al rapporto dell’ultimo audit condotto dalle autorità europee in Italia (risalente a marzo 2021) siamo stati un poco ritardatari nell’applicare la direttiva, ma il nostro progresso è in linea con la media europea.