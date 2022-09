Agricoltura, riprende la compravendita di terreni e vigneti (+30%), ma l’inflazione preoccupa

di Luca Venturino 12 Settembre 2022

Il mercato fondiario si è svegliato da un letargo durato una pandemia intera: secondo il più recente rapporto redatto dal Crea, il Consiglio per la ricerca e analisi dell’economia agraria, la compravendita di terreni destinati all’agricoltura o di vigneti si sono riprese del 30% con più di 150 mila atti registrati. Una buona ripresa considerando il sopracitato crollo determinato dall’imperversare del Covid, che di fatto aveva fatto crollare le contrattazioni del 12% su base annua: una ripresa accompagnata, per di più, da un lieve aumento (+1,1%) del prezzo della terra, trainato in particolar modo dalla circoscrizione del Nord Ovest (+2%), del Nord Est (+1,2%) e delle zone di pianura sparpagliate sul territorio nazionale.