Agricoltura, semaforo verde dalla Commissione europea per i primi sette Piani della Pac

di Luca Venturino 31 Agosto 2022

Semaforo verde dalla Commissione europea per i primi sette Piani strategici nazionali inscritti nella nuova Politica agricola comune (d’ora in poi abbreviata in Pac): i fantastici sette ad avere ottenuto il pollice in su da Bruxelles sono la Danimarca, la Finlandia, la Francia, l’Irlanda, la Polonia, il Portogallo e infine la Spagna. Rimangono, complessivamente, altri ventuno piani da approvare (importante considerare, per di più, che il Belgio ne ha presentati ben due) tra cui quello del nostro caro vecchio Stivale in modo tale che le nuove norme previste dalla Pac entrino in vigore, com’era previsto inizialmente, il primo gennaio del 2023 nei rispettivi settori nazionali di agricoltura e allevamento.

Vi ricordiamo, in questo contesto, che i piani strategici nazionali sono una delle novità assolute della forma approvata a livello Ue nel dicembre 2021: si tratta, in parole povere, dello strumento con gli Stati membri possono (e devono) indicare come intendono spendere i 270 miliardi di euro di sostegno per gli agricoltori del Vecchio Continente, che potranno essere di fatto declinati in aiuti al reddito, sviluppo rurale e misure di mercato, nel lasso di tempo compreso tra il 2023 e il 2027.

Un “passaggio che arriva in un momento cruciale, in cui l’importanza di fornire un forte sostegno al nostro settore agricolo non è più in dubbio”, ha commentato il Commissario all’agricoltura Janusz Wojciechowski, ricordando che “gli agricoltori si trovano ad affrontare un contesto difficile, caratterizzato dal forte aumento dei costi di produzione dovuto all’aggressione russa contro l’Ucraina, nonché dalla recente siccità estiva” e “devono disporre di un quadro giuridico e finanziario chiaro per il futuro”.