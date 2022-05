Agricoltura, via libera dalla Commissione europea ad aiuti da 1,2 miliardi per il sostegno del settore

di Luca Venturino 18 Maggio 2022

Semaforo verde: la Commissione europea ha decretato il via libera al piano italiano di aiuti dal valore complessivo di 1,2 miliardi di euro destinati al sostegno dei settori dei settori dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura colpiti dalle conseguenze dell’invasione russa in Ucraina. Un regime che, di fatto, tenterà di tamponare i danni causati dall’aumento dei costi di produzione, dei mangimi, dei carburanti e dalla crisi delle materie prime che, secondo lo stesso Ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, sta pesando più del Covid.

Gli aiuti in questione verranno erogati in sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o di pagamento, anticipi poi rimborsabili o in riduzione e infine esenzioni dirette dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; e si rivolgono a tutte le imprese (di qualsiasi dimensione) attive nei settori descritti poco sopra. Occorre sottolineare, per, che l’importo non supererà i 35 mila euro per le attività operanti nella produzione primaria, e i 400 mila per le imprese attive negli altri settori delle filiere sopracitate.

“Continuiamo a restare al fianco dell’Ucraina e del suo popolo” ha commentato Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione e responsabile per la Concorrenza, in una nota emessa in seguito all’approvazione del regime. “Allo stesso tempo proseguiamo la stretta collaborazione con gli Stati membri per garantire che le misure nazionali di sostegno possano essere attuate in modo tempestivo, coordinato ed efficace, tutelando nel contempo la parità di condizioni nel mercato unico”.