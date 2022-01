Agroalimentare e biologico: l’Ue stanzia 185 milioni per la promozione

di Luca Venturino 25 Gennaio 2022

Non solo biologico, ma anche frutta, verdura e agricoltura a basso impatto ambientale: queste le declinazioni del settore agroalimentare che l’Unione Europea ha più intenzione di promuovere sia negli Stati membri che all’estero, e per farlo sono pronti 189,5 milioni di euro. La Commissione ha appena lanciato i bandi per il 2022 e i finanziamenti, per l’appunto, si concentrano su metodi e prodotti che riflettono gli obiettivi del Green Deal.

Dai quasi 190 milioni complessivi, ben 176,4 saranno destinati al finanziamento di programmi di promozione selezionati tra le proposte che rispondono ai criteri dei bandi, mentre i fondi restanti verranno utilizzati per sostenere le iniziative europee. Dicevamo dei bandi: le proposte dovranno incontrare gli obiettivi della strategia Farm to Fork, sostenere i prodotti biologici e comunicare l’iniziativa dei cittadini europei End the cage age, che punta a migliorare il benessere degli animali. I progetti dovranno essere presentati entro le ore 17 del 21 aprile 2022 attraverso il portale dedicato, e i beneficiari saranno annunciati in autunno.

I punti di maggior riferimento nei mercati esteri sono stati individuati nei mercati ad alto potenziale: si parla dunque di Giappone, Corea del Sud e Canada, dove si punterà a un aumento dei consumi e della competitività dei prodotti agroalimentari europei.