Agroalimentare, Investindustrial fa shopping negli USA: acquistato TreeHouse Foods

di Luca Venturino 16 Agosto 2022

Investindustrial si concede un po’ di shopping a stelle e strisce, e arricchisce il proprio portafoglio agroalimentare con una doppia acquisizione. Nello specifico, la prima operazione riguarda l’acquisizione di una parte rilevante della divisione dei preparati alimentari di TreeHouse Foods, colosso americano operante nell’ambito della produzione e della distribuzione di prodotti a marchio privato nel canale retail e, più in generale, nel settore della ristorazione. Il brand in questione è particolarmente attivo nella produzione e distribuzione di pasta, sughi, conserve di pomodoro, condimenti per l’insalata, maionese, salse, sciroppi, ripieni per torte e marmellate e al momento vanta ben quattordici impianti produttivi distribuiti negli Stati Uniti, in Canada e nella stessa Italia.

Secondo le stime degli analisti questa divisione dovrebbe generare, nel contesto del 2022, un giro d’affari di 1,6 miliardi di dollari: secondo quanto lasciato trapelare, per di più, i 950 milioni di dollari stimati per la transazione comprendevano circa 530 milioni in cash. Il secondo target della realtà di Andrea Bonomi, invece, è Parker Food Group, azienda con sede a Fort Worth, in Texas, e acquisita da Riverside Company: si tratta, secondo quanto dichiarato in una nota, di un marchio leader “nello sviluppo e nella produzione di ingredienti speciali ad alto valore aggiunto nel mercato nordamericano, con particolare attenzione alle inclusioni e alle guarnizioni”.

La fame di crescita di Investrindustrial, tuttavia, non si arresta qui: la stessa società ha sottolineato come nei prossimi mesi saranno condotte ulteriori acquisizioni nel settore alimentare, “a dimostrazione del fatto che Investindustrial punta a rafforzarsi quale player di riferimento a livello mondiale in ambito food” – una tendenza già annunciata con l’acquisizione di La Doria a ottobre 2021.