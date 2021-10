Conserve, La Doria comprata da Investindustrial

di Dissapore 29 Ottobre 2021

L’azienda di conserve e succhi La Doria, di Angri (Salerno), leader del settore e posseduta dalla famiglia Ferraioli, passa alla holding Investindustrial di Andrea Bonomi (tramite Amalfi Holding Spa). Come era stato annunciato un mese fa Investindustrial acquista il 63,131% della società: a fine gennaio 2022 pagherà 322,9 milioni di euro (valore ad azione 16,50). Come conseguenza, per legge dovrà proporre una offerta totalitaria di acquisto totalitaria de La Doria, attualmente quotata in Borsa nel segmento Star. L’intenzione della nuova proprietà è poi quella di operare un delisting, cioè far uscire la società dal novero delle quotate.

L’accordo prevede che alcuni membri della famiglia Ferraioli mantengano una partecipazione di minoranza pari al 35%, e che Antonio Ferraioli resti alla guida della società in qualità di Amministratore Delegato. Andrea C. Bonomi, Presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, dichiara: “La Doria rappresenta una sintesi perfetta della tipologia di investimenti che Investindustrial predilige: azienda familiare di medie dimensioni in un settore strategico e in forte evoluzione come quello del food, dove l’Italia rappresenta un’eccellenza nel mondo e in cui Investindustrial intende giocare un ruolo da protagonista con un particolare focus sulla sostenibilità, tematica a cui prestiamo da sempre grande attenzione”.

E Antonio Ferraioli, Presidente di La Doria Spa: “L’operazione rappresenta una grande opportunità per la Società ed i suoi dipendenti con una nuova fase tutta improntata alla crescita ulteriore sia per linee interne che esterne. La Doria ha avuto negli ultimi 40 anni una traiettoria di continua crescita, affermandosi a livello europeo nei propri segmenti di mercato e l’auspicato ingresso di Investindustrial rientra nella nostra strategia di sviluppo e consentirà alla Società di espandere ulteriormente il suo raggio di attività per candidarsi a divenire una piattaforma di aggregazione del settore in cui opera. Sono molto soddisfatto di iniziare questo nuovo percorso con un partner che si pone obiettivi molto ambiziosi garantendo al tempo stesso continuità al management (anche per quanto riguarda il mio ruolo di amministratore delegato) e stabilità ai dipendenti tutti”.