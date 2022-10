Agroalimentare, l’export del 2021 ha raggiunto i 52 miliardi di euro: l’Italia è prima per i volumi di vino

di Luca Venturino 6 Ottobre 2022

L’export agroalimentare italiano può brindare a un 2021 costellato da successo importante, ottenuto affrontando un terreno ancora cedevole per le crisi economiche e sociali determinate dalla pandemia: con un valore complessivo di 52 miliardi, infatti, il flusso di beni alimentari dello Stivale verso i mercati esteri è di fatto cresciuto con un passo medio del 5,9% ogni anno dall’ormai lontano 2021, arrivando a conquistare una quota del 3% nella complessa e competitiva torta dell’export agroalimentare mondiale.

Si tratta di quanto emerso dal più recente intervento del direttore generale di Ismea Maria Chiara Zaganelli ai lavori del Made in Italy Summit del Sole 24 Ore e Financial Times: “I vini rappresentano il 14% delle esportazioni agroalimentari italiane e il ruolo del nostro Paese è molto rilevante sul panorama mondiale, dove è secondo solo alla Francia, mentre se si svolge lo sguardo alla graduatoria degli esportatori in volume è la prima nazione” ha spiegato, sottolineando come di fatto l’importanza dell’agroalimentare sul totale complessivo del flusso di export del Belpaese sia passato dall’8,2% nel 2012 al 10,1% nel 2021.

“La pandemia, l’aumento dei costi e le questioni geopolitiche hanno purtroppo modificato numerosi elementi dello scenario, nell’ambito del quale il Food & Wine italiano sembrava aver trovato un assetto efficace” ha poi aggiunto Zaganelli. “A ciò si aggiungono i cambiamenti climatici, il tema della sostenibilità, quello della logistica e delle infrastrutture irrigue, ma anche la delicata questione dell’etichettatura e l’evoluzione dei vini dealcolati”.