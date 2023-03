Al Mandarin Oriental Hotel di Tokyo la cena dedicata a “Il Mio San Marzano”: come è andata

Resoconto di un grande evento B2B dedicato al pomodoro San Marzano: la cena al Mandarin Oriental Hotel di Tokyo per celebrare i sapori di Italia e Giappone.

di Dissapore 11 Marzo 2023

In collaborazione con Solania.

Oltre 80 invitati, tra professionisti della ristorazione italiani e giapponesi, stampa e autorità: la cena evento al Mandarin Oriental Hotel di Tokyo organizzata da Dissapore e Garage Pizza insieme a Solania è stata un’occasione unica di networking per ristoratori e importatori d’Italia e Giappone, un vero e proprio ponte per la gastronomia di due Paesi che tanto hanno da dirsi e lavorare insieme per il settore.

Protagonista assoluto il pomodoro “Il Mio San Marzano”, già oggetto di un lungo progetto di promozione nazionale e internazionale intrapreso da Solania; il 9 marzo ha primeggiato sulle tavole degli ospiti alla presenza degli assessori di Campania e Abruzzo così come dell’ambasciatore d’Italia a Tokyo Gianluigi Benedetti, che ha introdotto la serata con il suo discorso di benvenuto.

Lo chef Daniele Cason ha declinato il prodotto, prima assaggiato fresco e in purezza dai presenti, dall’amuse bouche – un supplì di riso al telefono con crema di Parmigiano – al dessert, un affogato di gelato alla vaniglia con salsa di San Marzano pralinata, passando per pappa al pomodoro e pietanze fusion.

Durante la serata è stata presentata AQI/PIZZA, estensione del marchio AQI – Adesivo di Qualità Italiana –, la guida dedicata alle pizzerie italiane in Giappone che promuove la ristorazione attraverso iniziative offline e online.