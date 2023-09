Al via l’Oktoberfest 2023, con birra più cara del 6.1%

È da poco iniziata la nuova edizione dell'Oktoberfest 2023, come sempre a Monaco di Baviera. Quello che non è uguale al solito è il prezzo della birra, più cara del 6.1%

20 Settembre 2023

È iniziata qualche giorno fa la 188esima edizione dell’Oktoberfest 2023. La grande manifestazione della birra andrà avanti fino al 3 ottobre, come di consueto a Monaco di Baviera, in Germania. Tutto come al solito, dunque? Beh, più o meno. Qualcosa di nuovo c’è: il prezzo della birra. Quest’anno, infatti, il costo della birra all’Oktoberfest ha subito un aumento del +6,1% rispetto all’anno scorso.

Tutti pronti per l’Oktoberfest 2023?

Iniziato il 16 ottobre, quest’anno l’Oktoberfest 2023 si concluderà il 3 ottobre. Se siete interessati a partecipare sappiate che gli stand apriranno i battenti tutti i giorni alle ore 9 e serviranno birra fino alle 22.30. Alle 23, poi, chiuderanno fino alla mattina successiva.

Sempre come di consueto, l’Oktoberfest è stato inaugurato con la cerimonia di apertura della prima botte a opera del sindaco della città nello stand della birra Schottenhamel, ovviamente con il motto di di “O’Zapft is!” (che tradotto diventa “Che cominci la festa!”) e usando un martello.

Come al solito, all’Oktoberfest troverete solamente birra al litro preparata con acqua, orzo, lievito e luppolo. Più precisamente, la birra servita sarà la Marzen, una birra a bassa fermentazione al 6% di volume alcolico, dal colore un po’ più scuro rispetto alla classica birra. Inoltre all’Oktoberfest troverete solamente i birrifici di Monaco, così come da vecchia regolamentazione (sono Augustiner, Hacker Pschorr, Löwenbräu, Spatenbräu, Paulaner e Hofbräu).

La grande novità di quest’anno, in negativo però, è il costo della birra. In realtà tutti ce lo aspettavamo: fra inflazione e rincari vari era impensabile che l’Oktoberfest mantenesse gli stessi prezzi degli anni passati. Quest’anno i fautori della bionda bevanda dovranno rassegnarsi: quest’anno comprare un boccale di birra da il litro costerà fra i 12.60 e i 14.90 euro, ben il 6,1% in più rispetto all’anno precedente.

Chissà come prenderanno la notizia i partecipanti alla festa? Berranno un po’ di meno quest’anno o spenderanno un po’ di più, infischiandosene di alleggerire così tanto il portafoglio?

Comunque sia, la storia della nascita dell’Oktoberfest è sempre interessante, indipendentemente da quanto arriverà a costare la birra. Pare che tutto sia iniziato nel lontano 1810, durante i festeggiamenti per il matrimonio fra Ludwig I di Baviera, all’epoca principe, ma destinato a diventare il prossimo re e la principessa Therese von Sachsen-Hildburghausen di Sassonia. All’epoca i festeggiamenti si tennero in un prato alla periferia della città, ma durarono comunque cinque giorni e coinvolsero tutti gli abitanti di Monaco.

Da quel momento il prato venne ribattezzato Theresienwiese per omaggiare la futura regina. I festeggiamenti piacquero così tanto che l’anno successivo, anche se non c’era nessun matrimonio in vista, si decise di replicare. La prima edizione dell’Oktoberfest, quella durante il matrimonio, si concluse con una corsa dei cavalli. L’anno successivo si decise di affiancarle una Festa dell’Agricoltura.

La corsa dei cavalli piano piano venne dimenticata, ma non così la Festa dell’Agricoltura. Nel 1818 qualcuno decise poi di aggiungere alla festa alcune giostre e altalene. Nel 1850 arrivò sul prato la Statua della Baviera, quella che potete vedere ancora oggi. Il bicchiere da litro, il Maß, arrivò solamente nel 1892, mentre nel 1896 alcuni osti, insieme ai produttori di birra, decisero di sostituire le piccole baracche dove veniva servita la birra con dei grandi tendoni. E una parte del Theresienwise divenne una sorta di Luna Park.

Per la tradizione della prima botte stappata dal sindaco dobbiamo attendere invece il 1950, quindi è un’aggiunta relativamente recente.