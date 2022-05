Alain Ducasse apre un chiosco di hamburger vegani a Parigi

di Manuela 17 Maggio 2022

Prosegue la svolta vegetariana/vegana di Alain Ducasse: lo chef stellato ha deciso di aprire un chiosco di hamburger vegani a Parigi. Ma visto che di un chef con ristorante stellato stiamo parlando, lui non si limiterà a preparare un hamburger senza proteine animali, no, lui ha deciso di andare oltre questo concetto.

Secondo quanto affermato da Alain Ducasse anche nel suo libro “Manger est un acte citoyen”, ecco che mangiare è una forma di attivismo. Per questo motivo, nell’ottica di tutelare l’ambiente e di avere un approccio alla cucina sempre più consapevole, ecco che lo chef ha deciso di privilegiare cereali e legumi, riportando in auge le bucce e ripensando alle tecniche di cottura in modo da sprecare il meno possibile, ottenendo però il massimo del sapore.

Il suo nuovo Burgal in Place de la Bastille a Parigi propone il suo nuovo hamburger senza proteine animali. Il suo tortino è fatto di zucchine, pastinaca, quinoa, carota, lenticchie e cipolle. Non è solamente un hamburger vegetariano, ma è proprio vegano in quanto non contiene uova, burro o latte.

Tutti gli ingredienti usati saranno francesi, tranne, per forza di cose, la manioca e il pepe. L’hamburger verrà poi servito insieme a melanzane e sottaceti. Per qualche arcano motivo, accanto all’hamburger non ci saranno le patatine fritte (non chiedetemi il motivo: mi risulta che le patate appartengano ancora al regno vegetale, quindi non capisco il perché non vadano bene accanto a un hamburger vegano), bensì chips di verdure o ceci (verdure e ceci sono più vegane delle patate? Qualcuno ci illumini, please).

Questo hamburger con gli ingredienti del minestrone della nonna costerà 7,50 euro (che sale a 12,50 euro se si prende il menu con drink e chips). Disponibile, poi, anche il dessert, ovviamente una mousse al cioccolato anche essa vegana.