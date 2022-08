Alastair Little è morto: addio al nonno della moderna cucina britannica

Lutto nel mondo della ristorazione: è morto Alastair Little, chef molto noto in Gran Bretagna e soprannominato il nonno della moderna cucina britannica.

Ancora un lutto nel mondo della ristorazione: è morto Alastair Little, chef molto noto in Gran Bretagna (e non solo), soprannominato il nonno della moderna cucina britannica.

Lo chef, ristoratore e autore di numerosi libri di cucina, si è spento all’età di 72 anni. Little aveva lavorato nel settore all’inizio come cameriere, poi come chef presso L’Escargot e poi presso Notting Hill. Ma era nel 1985 che aveva aperto il suo ristorante in Frith Street, a Soho. Già all’epoca, insieme alla sua partner di allora Kirsten Pedersen, aveva dato alla sua cucina quell’impronta che ancora oggi si vede in molti ristoranti londinesi: la cucina dava direttamente sulla sala da pranzo, i tavoli erano spogli, i tovaglioli di carta e il menu cambiava due volte al giorno.

Little voleva un ristorante in cui recarsi direttamente una volta usciti dal lavoro, non le rigide sale da pranzo troppo eleganti dell’epoca. La sua filosofia in cucina era molto semplice: si chiedeva cosa potesse togliere da un piatto per far risplendere le parti rimanenti.

Nei suoi menu Little inseriva ciò che aveva imparato in Italia e da Marcella Hazan, senza dimenticare gli influssi francesi e spagnoli: nel suo menu pasta e zuppe toscane accompagnavano i classici stufati di pesce francesi, talvolta i tataki giapponesi. Olio d’oliva veniva versato generosamente sui piatti, c’era la carne cruda per il carpaccio e sul bancone non mancavano mai i limoni di Amalfi e i pomodori maturi.

Nel 1995 arrivò il secondo ristorante al largo di LAdbroke Grove. Little ha lasciato il suo nome e i suoi ristoranti nel 2002, pubblicando negli anni Novanta cinque libri di cucina e aprendo poi una gastronomia a Notting Hill. Il ristorante che portava il suo nome, Alastair Little, quello in Frith Street chiuse i battenti nel 2009, il Ladbroke Grove era chiuso dal 2003 e anche la gastronomia ha finito la sua opera quando il contratto di locazione dell’attività è scaduto.

Anche se la sua fama non ha raggiunto la visibilità mediatica di un Gordon Ramsay o di un Marco Pierre White, l’impronta della sua cucina è rimasta indelebile nella ristorazione londinese.