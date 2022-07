Gordon Ramsay: su TikTok si tuffa scegliendo l’agnello da mangiare

di Manuela 31 Luglio 2022

Scivolone di Gordon Ramsay su TikTok? Più che altro tuffo, diciamo, visto che il video dove si tuffa per scegliere un agnello da mangiare ha sconvolto alcuni follower. Tutto è successo giovedì scorso quando il celebre chef e ristoratore britannico ha pubblicato un video dove lo si vede arrampicarsi su un recinto pieno di agnelli per designare quello che finirà in pentola.

Nel video si vede Gordon Ramsay, che in tv ha da poco confessato di amare il cibo vegano, che si avvicina di soppiatto al recinto, sfregandosi le mani con fare teatrale. Poi si arrampica sul recinto dicendo “Ti mangerò! Sei buonissimo, gnam gnam” e ancora “Chi andrà in forno per primo?”.

Ancora arrampicato sull’angolo del recinto, mentre gli agnelli si sono avvicinati incuriositi per guardarlo, ecco che Ramsay indica l’agnello prescelto dicendo “Tu”. A questo punto Ramsay scende ed entra nel recinto dirigendosi verso l’agnello, ma nel farlo urta le sbarre e fa rumore, cosa che fa scappare gli agnelli (che non fuggono per via delle parole di Ramsay o per la sua presenza, ma solo perché ha fatto un rumore forte).

Il video, della durata di soli 28 secondi, ha avuto più i 8,5 milioni di visualizzazioni, con 947mila Mi piace. Nella didascalia si legge: “La salsa di agnello non è ancora stata trovata mentre realizzavamo questo video”. Si tratta di un riferimento a una delle scene più virali di una puntata del 2006 di Hell’s Kitchen, quella dove Ramsay chiedeva urlando ai concorrenti dove fosse finita la salsa di agnello.

Ramsay ha poi aggiunto che nessun animale era stato cucinato durante la realizzazione di questo video. Tutta scena, dunque? Alcuni utenti, però, non l’hanno presa bene e hanno chiesto che qualcuno facesse qualcosa prima che fosse troppo tardi per l’agnello (mi chiedo queste persone da dove pensassero derivassero gli agnelli e gli altri animali che solitamente cucina nei suoi video e nei suoi programmai).

Altri, pur dichiarandosi non vegetariani, hanno definito la scenetta molto triste, mentre un altro ha ammesso che Ramsay gli piaceva, ma che sperava che non fosse serio. Manca ancora una risposta ufficiale da parte dell’ufficio stampa di Ramsay. E la domanda sorge spontanea: se nel video al posto di teneri agnelli ci fossero stati dei polli? I follower avrebbero raggiunto lo stesso livello di indignazione?

Ecco il video di TikTok in questione: