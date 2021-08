Alba: torna la festa del vino di Go Wine

di Valentina Dirindin 30 Agosto 2021

Torna ad Alba la Festa del Vino di Go Wine. Dopo mesi di stop forzato, è ormai chiaro che questo settembre sarà il mese delle ripartenze degli eventi enogastronomici (urrà!) e, aspettando l’inizio di Cheese a Bra, arriva anche la Festa del Vino nel centro storico della città più celebre delle Langhe.

Un doppio appuntamento per la XXIII edizione della manifestazione promossa da Go Wine, domenica 19 e domenica 26 settembre 2021. La manifestazione coinvolge le realtà vinicole dei Comuni di Langa e Roero, proponendo degustazioni dei produttori del territorio in entrambi le giornate, dalle ore 14.00 alle ore 20.00.

Dai celebri Barolo e Barbaresco, fiori all’occhiello del territorio, agli altri nobili vini delle Langhe e del Roero: il Nebbiolo d’Alba, il Roero, il Roero Arneis, la Barbera d’Alba, il Dolcetto d’Alba, di Diano e di Dogliani, e molti altri vini ancora.

I visitatori potranno effettuare le degustazioni illimitate su due turni (con prenotazione obbligatoria, dalle 13.45 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 19.15) acquistando il calice e la classica taschina (15 euro a persona con calice in omaggio, riduzione per i soci Go Wine a 12 euro), e abbinare i vini ad assaggi gastronomici grazie alla presenza di “artigiani del gusto”.