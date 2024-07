Albert Adrià ha appena aperto una gelateria sulle Ramblas di Barcellona

Un nuovo progetto per Albert Adrià, fratello di Ferran Adrià nonché chef di Enigma, che nelle ultime ore ha inaugurato la propria gelateria a Barcellona. Ha un nome evocativo e pretenzioso quanto basta, Gelato Collection, è il frutto della collaborazione con il pasticciere Alfredo Machado Dìaz e il progetto era stato preannunciato già lo scorso aprile.

Idee chiare e un concept di gelateria lungimirante, e che vede Albert Adrià già proiettato nel futuro con nuove idee e declinazioni. Quella del gelato però non è un colpo di testa: Machado Dìaz e il fratello minore di Ferran collaborano infatti da oltre un decennio, e la gelateria è il risultato di tale solida sinergia. La Rambla di Barcellona, dallo scorso 3 luglio, è quindi ancor più attraente.

Com’è il gelato di Albert Adrià, ispirato ai profumi

Gelato Collection è probabilmente il primo di progetti simili, perché Albert Adrià ha dichiarato al giornale La Vanguardia di essere ispirato e di reputare l’idea della “collection” il futuro della ristorazione. Un po’ come Iginio Massari con il gelato monogusto di alta pasticceria, anche se in questo caso non si è inventato nulla di nuovo. Lo chef di Enigma, ristorante 1 stella Michelin di Barcellona (secondo al ristorante elBulli, ora progetto ben più ampio con elBulli1846), ha studiato gusti particolari e coni artigianali, prodotti nel laboratorio sottostante il locale.

I gusti di gelato sono stati suddivisi in quattro categorie tra classici, stagionali, firmati e alcolici (quella del gelato “alcolico” è una tendenza che avevamo individuato qualche mese fa). Non sono ancora tutti in esposizione ma l’intenzione è creare una vera e propria collezione ispirata ai profumi. Sono descritti come molto aromatici e quasi privi di zucchero, dallo stesso chef. Albicocca, ciliegie, pistacchio tostato, pistato verde iraniano, fragole e panna, dulce de leche, crema catalana, limone, cocktail margarita… ecco alcuni dei gelati presenti all’inaugurazione di Gelato Collection.

Ora gelato, in futuro… biscotti e caffè

Adrià e Machado avevano in mente da tempo di aprire questa attività, e a raccontarlo è lo chef per La Vanguardia: “ne abbiamo parlato durante la pandemia, ma da allora Enigma ci ha tenuti molto assorbiti“. Nel momento in cui Adrià ha trovato la location ideale, e proprio accanto a un collaboratore di vecchia data, ovvero Àngel Velasco, è stato tutto rapidissimo: “gli ho detto che volevo aprire una gelateria e lui ha detto che aveva i permessi per aprirla nello spazio accanto al negozio proprio Torrons Vicens sulla Rambla“. L’estetica di Gelato Collection ricorda molto Enigma.

Intervistato sulla scelta del nome dato alla gelateria, e sul termine “collection” Adrià risponde che “la specializzazione è il futuro della gastronomia“. Ecco perché, in futuro, non nasconde di voler aprire negozi monoprodotto: sogna libero e ipotizza anche Cookie Collection e Coffee Collection, oltre al suo nuovissimo Gelato Collection.