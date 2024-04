Ferran Adrià collaborerà con Airbnb

Era ristorante – o meglio, uno dei migliori ristoranti al mondo – poi è diventato un museo e attualmente quello dello chef Ferran Adrià è un progetto ben più ampio. La novità è una collaborazione con Airbnb per un’iniziativa esclusiva e peculiare: pernottare presso elBulli1846. A rivelarlo il portale statunitense, dove si trovano tutti i dettagli.

Gli ospiti potranno dormire nell’ex ristorante a Roses in Spagna, uno spazio con spettacolari viste sul Mar Mediterraneo, giacendo su un letto ispirato alla pietanza che ha distinto elBulli nel mondo della ristorazione.

Pernottare gratis in una ex cucina stellata

Il ristorante elBulli chiuse nel 2011 dopo aver raggiunto tutti i traguardi che Ferran Adrià si era prefissato di raggiungere. Tuttavia, il luogo è sempre rimasto iconico e in evoluzione, tanto da essere trasformato in un museo. Ora, questo progetto particolare insieme a Airbnb, che può incontrare sia l’entusiasmo del turismo enogastronomico, sia l’entusiasmo di un turismo al risparmio: infatti, il pernottamento sarà gratuito. In un letto che riprende le fattezze dell’Oliva Sferica, pietanza storica dello chef.

Ferran Adrià offrirà un soggiorno gratuito di una notte per due persone presso elBulli1846, con un programma imperdibile. I guest potranno incontrare Ferran Adrià di persona per scoprire l’eredità di elBulli a 3 stelle Michelin e l’impatto sul mondo della gastronomia. Inoltre, il pernottamento in sé sarà iconico, con stanze private come il “santuario di San Stomaco” nella “Cappella della dispensa” (“shrine to Saint Stomak” nella “Pantry Chapel”). Tutto ciò in un luogo con vista mozzafiato.

Cena gratis da Albert Andrià

Non è finita qui: dopo il check-out, agli ospiti verrà offerta anche una cena all’Enigma di Barcellona, ​​preparata dallo chef Albert Adrià, fratello di Ferran e 2° miglior chef al mondo secondo The Best Chef Awards.

“The mission of elBullirestaurante was about pushing limits. We had reached what we felt was the limits of what can be done in a gastronomic experience at the maximum level. Now I’m excited to push new creative boundaries, to share this way of seeing the world with the guests who stay here and to introduce them to our latest chapter as elBulli1846” – La missione di elBullirestaurante era quella di superare i limiti. Avevamo raggiunto quelli che secondo noi erano i limiti di ciò che si può fare in un’esperienza gastronomica al massimo livello. Ora sono entusiasta di spingermi oltre nuovi confini creativi, di condividere questo modo di vedere il mondo con gli ospiti che soggiornano qui e di presentare loro il nostro ultimo capitolo come elBulli1846. Ecco le parole di chef Ferran Andrià.

Come prenotare l’esperienza da elBulli1846

Il soggiorno esclusivo presso elBulli1846 sarà disponibile per 1 notte dal 16 al 17 ottobre 2024. Gli appassionati di cucina possono richiedere di prenotare questo soggiorno a partire dal 17 aprile alle 18 h su airbnb.com/elbulli1846. Il viaggio da e per Roses (a soli 20 minuti da Cala Montjoi, sulla Costa Brava, in Spagna) è a carico degli ospiti, che saranno però poi accompagnati da Roses a elBulli1846.