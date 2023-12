Albert Adrià lancerà la sua sushi box in delivery (ma solo per un anno)

Albert Adrià ha lanciato una sushi box in delivery in collaborazione con Sushi Box, che tuttavia sarà disponibile per un solo anno.

Crediamo fermamente che quella di vedere il bicchiere mezzo pieno sia una forma di mentalità tanto faticosa quanto utile. A scapito di quelle maliziose parentesi che abbiamo sistemato qui sopra, nel titolo di questo articolo, vediamo dunque di metterla in pratica fin da subito: sì, è vero, l’opportunità di assaggiare la sushi box di Albert Adrià durerà appena un misero anno. È altrettanto vero, però, che rappresenta per tutti coloro che non hanno mai potuto attraversare le porte di El Bulli una concretissima possibilità di sperimentare il talento dello chef spagnolo. Bicchiere mezzo pieno, no?

Che poi per carità, è anche vero che le vesti dei gastrofighetti nostalgici romantici piangioni mal ci si addice. A onore del vero il tempio dei fratelli Adrià è tornato a vivere, seppur con un nome e una declinazione diversa, solamente una manciata di mesi fa. Vero, ha poi chiuso di nuovo il sedici di settembre, ma non ci eravamo forse promessi di guardare il bicchiere come mezzo pieno?

La sushi box di Albert Adrià: tutti i dettagli sulla nuova collaborazione dello chef spagnolo

Ma torniamo a noi, che tra religione e tori e questioni di famiglia qui si rischia di perdere del tutto la bussola. Stavamo parlando di Albert Adrià, per l’appunto, e del fatto che avesse appena annunciato la propria collaborazione con Sushi Shop, società di consegna a domicilio della specialità nipponica in questione, per creare delle sushi box in delivery.

A onore del vero è bene notare che sono pochi, se non addirittura pochissimi, i dettagli disponibili sul progetto. Sappiamo, come appena accennato, quali sono le parti in gioco – Albert Adrià e Sushi Shop, per l’appunto -; e sappiamo anche la durata complessiva della collaborazione, ossia un anno intero.

Stando a quanto lasciato trapelare fino a ora la sushi box “firmata” da Albert Adrià conterrà un totale di ventuno pezzi di sushi tra cui shiitake gunkan, shiso sushi e pollo kimchi futomaki. Sappiamo, però, che a voi interessa anche e soprattutto il prezzo: 26,90 sterline, equivalenti a poco più di trenta euro. Bicchiere mezzo pieno: è decisamente la soluzione più economica per provare le abilità dello chef spagnolo.

“Sono un grande ammiratore della cucina giapponese” ha commentato Albert Adrià a margine del lancio della sua sushi box “e cerco sempre di preservarne l’essenza e l’identità. Adoro quanto sia precisa e tradizionale e questo ci ha ispirato a creare queste ricette con il favoloso team di Sushi Shop”.