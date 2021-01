Albert Roux: morto lo chef francese fondatore del ristorante Le Gavroche a Londra

Lutto nel mondo della ristorazione: è morto Albert Roux, chef francese fondatore del ristorante Le Gavroche a Londra. Albert Roux era un imprenditore e ristoratore simbolo della cucina francese, nonché figura cardine della gastronomia britannica: si è spento lunedì scorso all’età di 85 anni.

A dare l’annuncio è stata la famiglia Roux spiegando che soffriva da tempo. Adesso il titolare di Le Gavroche è Michel Roux Jr, il figlio, il quale ha descritto il padre come un “mentore per il settore dell’ospitalità e una vera ispirazione per chef in erba, me compreso”.

Nel 1967 insieme al fratello Michel (morto a marzo 2020 all’età di 78 anni), aveva contribuito alla fondazione del Le Gavroche, il primo ristorante di Londra a ricevere le 3 stelle Michelin. La prima era arrivata nel 1974, mentre la terza nel 1982. Ad oggi ne ha ancora due.

Imprenditore, chef e anche scrittore: Albert Roux nel corso della sua lunga carriera ha scritto anche diversi libri (fra cui anche The Roux Brothers on Patisserie, French Country Cooking e Cooking for Two, sempre scritti a due mani insieme al fratello Michel). Inoltre è stato mentore di famosi chef di successo ancora oggi, mentre sempre insieme al fratello Michel, aveva ideato il concorso culinario Roux Scholarship, un talent assai apprezzato nel Regno Unito.