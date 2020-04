Alcol: arrivano le bombe da bagno al profumo di Jägermeister

Potreste chiedervi cosa abbiano a che fare le bombe da bagno con l’alcol. Ebbene: Jägermeister lancia le bombe da bagno al profumo di… Jägermeister. Le si trovano in vendita sullo store dell’azienda, ma attenzione: sono in edizione limitata e sono assai richieste.

Se le notti brave in discoteca e pub, quando ritornavate a casa che profumavate come una distilleria clandestina, sono ormai un ricordo lontano, per tutti i nostalgici ci sono sempre le bombe da bagno Jägermeister su cui contare: usatele nel vostro bagno serale e puzzerete di alcol. Anzi: saprete proprio di Jäger.

Queste bombe da bagno vengono vendute in edizione limitata, a un prezzo tutto sommato ragionevole (9.99 sterline) considerando che il pacco contiene:

due bombe da bagno verdi

due bottiglie di Jäger da 2 cl (a proposito: fra le nostre prove d’assaggio degli amari c’era stata proprio anche lo Jägermeister)

2 iconiche bandane del marchio

La cosa particolare è che queste bombe da bagno contengono veramente un po’ di Jäger, unito a sottili note di anice, arancia dolce e cannella. E sì, renderà l’acqua del vostro bagno verde. Il sito web ha ritenuto poi opportuno specificare che lo Jägermeister contenuto nelle bombe da bagno non è destinato al consumo (precisazione doverosa nel caso qualcuno si fosse fatto prendere troppo la mano dalla nostalgia).

Inoltre non sono state testate sugli animali: per l’occasione è stato utilizzato un tester interno, tal Peter, che si è sacrificato per il bene di tutti durante un fine settimana molto stressante.

