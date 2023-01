Alcol: neurochirurgo spiega quando impiega il fegato a smaltirlo

di Manuela Chimera 5 Gennaio 2023

Si torna a parlare di alcol perché un neurochirurgo , a seguito della morte del figlio adolescente a causa di guida in stato di ebbrezza, ha voluto spiegare quanto tempo ci impieghi veramente il fegato a smaltire il vino. Per fare ciò, il dottor Brian Hoeflinger, 58 anni, ha girato un video che ha poi pubblicato su TikTok: dopo aver riempito d’acqua diversi bicchieri, ha mostrato quali siano le fasi dell’intossicazione durante una tipica bevuta fra amici.

Quanto ci mette il fegato a metabolizzare l’alcol?

Hoeflinger ha dato inizio alla festa immaginaria bevendo cinque bicchierini d’acqua di fila. Il dottore ha detto di immaginare di aver bevuto cinque drink a base di alcol durante la prima ora. L’alcol ci mette solo 5 minuti al massimo prima di arrivare al cervello, ma quello che non molti sanno è che il fegato riesce a metabolizzare solamente un grammo di alcol all’ora.

A dirlo è anche la Northwestern Medicine che ci spiega che il fegato ci mette in media un’ora per metabolizzare una bevanda alcolica standard (si tratta di 340 grammi di birra, 141 grammi di vino o 42 grammi di liquori o distillati).

Hoeflinger ha sottolineato che dopo un’ora, il corpo al massimo ha smaltito uno dei cinque bicchieri ingeriti. Questo vuol dire che dopo un’ora ci sono ancora 4 bicchieri di alcol che girano ancora nel flusso sanguigno.

Ma la serata va avanti e il neurochirurgo beve altri tre bicchieri. In totale ha bevuto otto bicchieri nel giro di due ore, pari a 226 grammi e rotti di alcol. Visti i calcoli fatti prima, in due ore il fegato ha metabolizzato solo due bicchieri. Ma passa ancora un po’ di tempo, si beve un altro bicchiere e in tre ore sono rimasti in circolo ancora sei bicchieri di alcol, pari a 170 grammi.

Per metabolizzare del tutto quell’alcol residuo ci vorrebbero altre sei ore. Negli Stati Uniti il limite legale relativo al tasso alcolico è di 0,08 once, cosa che richiede cinque e ore mezzo per essere eliminato dall’organismo. Il che significa che si rimarrà ubriachi fino alle prime ore del mattino: l’alcol non svanirà dal nostro corpo ancora per ore e ore dopo averlo bevuto.

Vista la sua tragica storia, Hoeflinger ha poi concluso il video con un messaggio importante relativo ai pericoli della guida in stato di ebbrezza. Nel video ha spiegato di aver perduto il figlio 18enne nel 2013 a causa di un incidente di guida in stato di ebbrezza (negli Stati Uniti una morte su cinque è dovuta al consumo eccessivo di alcol). Per questo il neurochirurgo ha lanciato un appello: non bere e guidare contemporaneamente e non salire in macchina con qualcuno che ha bevuto e guida.