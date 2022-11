Alcolici: negli Stati Uniti una morte su cinque è dovuta al consumo eccessivo

di Luca Venturino 2 Novembre 2022

Il tema del consumo degli alcolici non è mai stato così acceso: da un lato abbiamo le autorità sanitarie europee che, forti della loro linea dura, sottolineano a gran voce come non esista un consumo definibile come “sicuro”, e all’altro i produttori che gridano a una “nuova ondata di proibizionismo”. Tra queste due fazioni, tuttavia, troviamo un fertile sottobosco di dati, ricerche e analisi che inevitabilmente sembrano pendere verso la parte dell’OMS (anche se naturalmente non mancano i pareri a favore dell’altra sponda): basti dare un’occhiata al più recente studio pubblicato su JAMA Network Open, che sottolinea l’importanza di un consumo attento e consapevole.

Stando a quanto emerso, infatti, pare che nel contesto statunitense una morte su cinque di persone i età compresa tra 20 e 49 anni sia di fatto attribuibile al consumo eccessivo di alcolici: in altre parole, a livello nazionale, si tratta di una delle cause di morte più comune e paradossalmente anche una delle più prevenibili. Per ottenere i risultati in questione, i ricercatori hanno preso i dati sulla mortalità nazionale e statale dal 2015 al 2019 e hanno esaminato i decessi attribuibili in tutto o in parte al consumo eccessivo di alcol, come incidenti stradali, avvelenamento o problemi al fegato – e vi ricordiamo, in questo contesto, che il 4% dei tumori è di fatto associato al consumo di bevande alcoliche.

Importante notare, stando a quanto dichiarato dagli stessi autori, che con con ogni probabilità c’è un gran numero di decessi a cui l’alcol ha contribuito e che non hanno però potuto includere nei loro calcoli a causa di omissioni o imprecisioni. In altre parole, la stima di uno su cinque è generosa e ottimista. “La linea di fondo è che i ricercatori continuano a dimostrare che l’uso eccessivo di alcol è un grosso problema negli Stati Uniti” ha commentato la dott.ssa Marissa Esser, che guida il programma sull’alcol dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. “Ma purtroppo l’attenzione pubblica ignora il loro lavoro”.