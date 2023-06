Alcol: nuova tecnologia per monitorare quanto bevi in aereo in modo da evitare i bis

È stata ideata una nuova tecnologia che permetterà di monitorare quanto alcol bevi in aereo in modo che gli assistenti di volo possano rifiutarsi di servire nuovi bis

di Manuela Chimera 8 Giugno 2023

Ben presto gli aerei potrebbero tenere traccia di quanti alcolici stai bevendo in modo da evitare ricariche e bevute eccessive. Il sistema InteliSence di Collins Aerospace, infatti, è in grado di monitorare quanto alcol stai bevendo in aereo, in modo non solo da fare sapere agli assistenti di volo quando passare per una ricarica nel caso gli alcolici fossero compresi nel tuo pasto, ma anche quando smettere di servirli in caso di consumo eccessivo. Niente più bis, dunque.

Alcol: si potrà monitorare quanto ne bevi in volo

A volte quando si vola le bevande, incluse quelle alcoliche, sono incluse nei pasti. Diciamo che dipende un po’ dalla compagnia aerea e dalla tipologia di biglietto: probabilmente se viaggiate con compagnie low cost, è già tanto che vi diano un sedile. Comunque sia l’azienda Collins Aerospace ha ideato il sistema InteliSence, un insieme di sensori che sfrutta la tecnologia AI e che aiuta l’equipaggio di volo a tenere d’occhio i consumi di alcolici dei passeggeri.

In tal modo l’equipaggio di cabina potrà controllare esattamente quanto alcol rimane nei bicchieri dei passeggeri, in modo da avere un’idea su quando ripassare per una ricarica. Ma ancora più importante: questo sistema permette agli assistenti di volo di sapere anche quando quel determinato passeggero ha bevuto troppo, in modo da evitare ulteriori rabbocchi del bicchiere.

Collins ha poi aggiunto che questo sistema di sensori potrebbe anche permettere all’equipaggio di personalizzare il servizio offerto ai passeggeri a bordo.

Durante una presentazione ad Amburgo, poi, un dirigente dell’azienda ha spiegato che stavano anche esaminando possibili modi per espandere il loro sistema, sempre sfruttando sistemi di Intelligenza Artificiale. Per esempio, stanno valutando l’idea delle ricariche, così come anche l’offerta di altri servizi di lusso come i letti reclinabili.

Ma come funzionano questi sistemi? In pratica riescono a tenere traccia delle interazioni dei passeggeri con i diversi oggetti presenti all’interno delle suite dell’aereo. Le informazioni così raccolte vengono poi condivise con l’equipaggio di cabina che può così offrire servizi più mirati ai passeggeri, come un rabbocco del bicchiere o anche convertire i sedili in letti reclinabili.

Mark Vaugham, vicepresidente di Collins Aerospace, ha così dichiarato: “InteliSence è il modo in cui miglioriamo l’esperienza dei passeggeri fornendo un sistema intelligente e connesso che comunica le esigenze di servizio dei passeggeri in tempo reale per personalizzare su misura l’esperienza”.

A quanto pare agli assistenti di volo piace assai l’idea di un sistema che controlla chi beve troppo a bordo. Questo perché non sai mai come possano reagire le persone che hanno bevuto troppi alcolici in una situazione particolare come quella che è un volo aereo. Ovviamente le persone hanno diritto di divertirsi un po’, ma può risultare terrificante quando i passeggeri non riconoscono i propri limiti.