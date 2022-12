Ryanair: festa a base di vodka improvvisata sul volo per Ibiza

Come prepararsi a una vacanza in quel di Ibiza? Semplice: trasformando il volo in una festa ad alta quota, con tanto di vodka e musica.

di Luca Venturino 1 Dicembre 2022

Chi l’ha detto che la vacanza debba iniziare solamente quando si atterra a destinazione? Un gruppo di circa 70 persone avrebbe fondamentalmente trasformato un volo di linea della Ryanair in una vera e propria festa ad alta quota, mettendo musica ad alto volume, organizzando balli di gruppo e cori e alimentando il tutto, naturalmente, con qualche (giusto qualche) bicchierino di vodka. Ora, ci piace immaginare che i nostri baldi protagonisti avessero solamente intenzione di offrire a tutti passeggeri un viaggio in tema con la destinazione: dopotutto l’aereo era diretto a Ibiza, e quindi tanto vale cominciare ad abituarsi subito alla fiesta. Peccato che non tutti i presenti siano rimasti entusiasti, ecco.

Un volo pieno di turbolenze

Una coppia proveniente dal Lanarkshire, Scozia, ha in particolare addirittura presentato un reclamo formale alla Ryanair, lamentandosi di aver vissuto tre “orribili” ore di viaggio e allegando al tutto riprese che mostrano i nostri chiassosi festaioli… beh, a fare chiasso e festa. La donna ha poi raccontato ai media locali di come suo marito, un signore di 58 anni con problemi al cuore, sia stato avvicinato mentre tornava dal bagno da un giovane ubriaco, che gli ha colpito la mano per poi esibirsi in un “gesto maleducato”. Possiamo solo immaginare quale.

Anche altri passeggeri sarebbero stati oggetto di molestie, con il personale dell’aereo incapace di domare il gruppone. E il reclamo formale? Nulla di fatto, a quanto pare: la coppia sopracitata ha ricevuto la classica risposta in “copia e incolla” in cui la compagnia di volo non assumeva “nessuna responsabilità” e in cui “non dava garanzie che non sarebbe successo di nuovo”.

“La risposta di Ryanair è stata inutile” ha commentato la donna. “Ma non mi aspettavo niente di meglio: ti promettono voli economici, ma robe del genere non dovrebbero capitare. La sicurezza dei passeggeri viene prima di tutto, e non c’era nessun controllo su quell’aereo. È stato orribile dal momento in cui siamo saliti”. Pare che il disordine abbia raggiunto l’apice al momento dell’atterraggio: “C’era una tempesta in corso” racconta ancora la signora di cui sopra. “La hostess di volo stava gridando all’altoparlante di sedersi o l’aereo non sarebbe atterrato, ma loro continuavano a restare in piedi”.

Scherzi a parte, la frustrazione della donna è più che comprensibile: “Le persone avevano paura di andare in bagno” ha raccontato ancora. “Io e mio marito abbiamo avuto un anno difficile, con molte cose tristi, e volevamo solo rilassarci”. Sicuramente i festaioli avrebbero trovato una compagna più incline al divertimento nella signora di 70 anni che, qualche mese fa, ha preso a schiaffi un assistente di volo quando questi le ha tolto il gin tonic.