Alcolici, la Russia adotta misure più stringenti: sulle etichette sarà scritto “L’alcol è il tuo nemico”

di Luca Venturino 27 Settembre 2022

A quanto pare la Russia avrebbe intenzione di adottare delle nuove, stringenti misure circa le informazioni mostrate sulle etichette degli alcolici: secondo quanto riportato dalla redazione di Federvini, infatti, le autorità della commissione per il lavoro, la politica sociale e gli affari dei veterani della Duma russa hanno dichiarato che nei giorni a venire (anche se di fatto non sembra sia stata indicata una data precisa) potrebbe essere introdotta una bozza di legge che richiederebbe ai produttori di bevande alcoliche di riservare uno spazio sulle proprie etichette per la scritta “L’alcol è il tuo nemico” e quelle che sono state indicate come altre “immagini spaventose”.

Facile, forse addirittura banale, trarre l’immediato paragone con i pacchetti di sigarette o più in generale con l’industria del tabacco, dove di fatto ogni singolo prodotto mostra immagini decisamente cruente e avvertenze atte a dissuadere i potenziali consumatori. L’intera vicenda, a onore del vero, trova una singolare risonanza anche nelle più recenti dichiarazioni di Cia – Agricoltori che, in riferimento all’adozione dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) del documento “European framework for action on alcohol 2022-2025, ha sottolineato come fosse “folle paragonare il vino alle sigarette”.

Vi ricordiamo, infatti, che di recente l’Oms ha annunciato di voler puntare a contrastare i consumi di alcolici puntando a ridurre del 10% consumo pro capite entro il 2025 – una linea dura che ha spinto i produttori di Italia, Francia e Spagna a scendere in campo per formare una voce comune e opporsi a quella che hanno definito come “una nuova ondata di proibizionismo”.