Vino: Italia, Francia e Spagna si uniscono contro i nuovi obiettivi dell’Oms

di Luca Venturino 19 Settembre 2022

Uniti contro la “nuova ondata di proibizionismo”: questo il vessillo sotto cui i produttori di vino di Italia, Francia e Spagna hanno deciso di riunirsi per organizzare una controffensiva alle tendenze inflazionistiche, alle tensioni internazionali e ai nuovi obiettivi dichiarati dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) – Regione Europa, che di fatto mira a ridurre del 10% il consumo di alcolici entro il 2025. L’allarme squilla perentorio in quel di Conegliano, dove i produttori dei Paesi sopracitati si sono riuniti per redigere un appello comune: compensazioni per l’aumento dei costi dell’energia e maggiore flessibilità su alcuni requisiti, come a tempo debito accadde con la chiusura delle attività di ristorazione a causa della pandemia.

Allo stesso tempo, i produttori di vino chiedono di conservare il quadro di aiuti alla promozione per le proprie etichette e le norme sull’etichettatura già decise con la Pac, e domandano all’Ue di respingere la domanda dell’Irlanda per l’introduzione di un’etichetta nazionale con informazioni sanitari. Importante notare, infine, l’opposizione formata in risposta alla sopracitata nuova politica dell’Oms, che mira per l’appunto a contrastare i consumi di alcolici con strette che – secondo gli operatori del settore – ricordano i rigori del proibizionismo. “È un contrasto al consumo tout court dell’alcol” ha commentato a tal proposito l’Uiv, l’Unione italiana vini, ribadendo l’importante distinzione tra l’uso e l’abuso delle bevande alcoliche e l’intrinseca differenza tra le varie categorie (converrete che birra e vodka non sono la stessa cosa).

Rimane importante, tuttavia, ricordarvi (a costo di passare per guastafeste antipatici) che i più recenti studi sul consumo di alcolici hanno fatto emergere come bere più di sei drink a settimana vada ad aumentare sensibilmente il rischio di problemi alla salute; così come il 4% dei tumori di tutto al mondo sia associabile all’aver alzato il gomito.