Aldi apre il suo primo punto vendita a Rimini

È stato da poco inaugurato il primo discount Aldi a Rimini: si tratta del primo punto vendita di questa catena aperto nella località di mare, il 16esimo in tutta l’Emilia-Romagna.

L’inaugurazione si è tenuta lo scorso 24 giugno. Il discount sorge in via Flaminia 403F: questa apertura fa parte di un più ampio progetto di espansione di questa insegna in sei regioni del Nord Italia, in modo da aumentare il numero dei suoi negozi già aperti (in questa zona sono 119 in totale).

Ma torniamo a Rimini. Qui nel discount lavoreranno 15 nuovi dipendenti, facendo salire a 219 i lavoratori impegnati in Emilia-Romagna. La superficie di vendita è di quasi 1.000 mq, mentre i clienti avranno a loro disposizione un parcheggio con 93 posti auto.

Inoltre questo nuovo punto vendita è stato ideato sin dall’inizio per essere una struttura green (fra l’altro, da poco Aldi ha aperto a Moniga del Garda il suo primo locale a emissioni zero di CO2). Per questo motivo, ha un impianto fotovoltaico di 48,45 kWp, il tutto nell’ottica di ottemperare alla sua politica di sostenibilità ambientale.

Gli orari di apertura, invece, sono:

da lunedì a sabato: 8-21

domenica: 8.30-20.30

Per quanto riguarda la proposta commerciale, l’80% di ciò che si troverà negli scaffali proviene da aziende agricole italiane, con 130 referenze fra frutta e verdura e 30 marche esclusive.