Aldi cerca assaggiatore di birra ufficiale: chi si candida?

di Manuela 5 Agosto 2022

Ami la birra? Benissimo: Aldi ha pronto il lavoro che fa per te. Il supermercato-discount, infatti, sta cercando un assaggiatore ufficiale di birra e cerca candidati per questa incredibilmente alcolica e legale posizione lavorativa.

Il candidato ideale avrà l’arduo computo di testare la nuova gamma di birre, lager e sidri di Aldi, il cui lancio è previsto per il 15 settembre.

Ma come funziona il tutto? Ecco che ai candidati prescelti verranno inviati a casa 10 tipi diversi di prodotti da esaminare. Insomma, un lavoro che consiste in bevute in smart working praticamente. Costui o costei dovrà poi assaggiarli tutti e inviare ad Aldi un feedback. A questo punto Aldi valuterà se tu sia il candidato ideale o meno.

Candidarsi al ruolo di assaggiatore di birra ufficiale di Aldi è facilissimo. Basterà inviare un’email ad aldibeertaster@clarioncomms.co.uk entro il 29 agosto (il fortunato vincitore verrà rivelato il 2 settembre), includendo:

nome completo

una prova che si è maggiorenni

collegamenti ai tuoi account social

una spiegazione di non più di 150 parole che illustri perché saresti perfetto per quel ruolo

il nome della tua birra preferita e perché la ami

Julie Ashfield, AD di Aldi UK, ha spiegato che stanno cercando persone con entusiasmo e che siano capaci di recensire onestamente la loro gamma, fornendo anche suggerimenti su come migliorarla. Non credo che Aldi avrà problemi a trovare persone entusiaste della birra, no?

Comunque Aldi non è l’unica azienda a cercare assaggiatori: tempo fa anche KFC cerca un assaggiatore di pollo fritto.