Aldi ha deciso di eliminare gli imballaggi in plastica in due popolari bevande

di Manuela Chimera 7 Novembre 2023

Anche la catena di supermercati Aldi ha deciso di impegnarsi ulteriormente lungo il percorso della sostenibilità. Per questo motivo ha annunciato che eliminerà gli imballaggi di plastica nelle confezioni da quattro di birra e sidro a marchio proprio. Che è pure sempre un cambiamento. E se vi state chiedendo perché solo dalle confezioni piccole, è presto detto: perché le confezioni multiple più grandi già non utilizzano imballaggi di plastica da qualche tempo.

Aldi dice addio alla plastica negli imballaggi di birra e sidro

Praticamente Aldi è riuscito a sostituire la pellicola termoretraibile e gli anelli di plastica precedentemente utilizzati per tenere insieme le lattine di birra e sidro a marchio proprio con delle alternative in cartone (che si spera essere riciclabile a questo punto, se no addio foreste). Secondo Aldi tale mossa permetterà di eliminare qualcosa come 95 tonnellate di imballaggi di plastica all’anno.

In particolare gli anelli di plastica utilizzati per far stare insieme le lattine nei pacchi multipli nel corso degli ultimi anni si sono rivelati essere particolarmente dannosi soprattutto per la fauna marina (e non solo), visto che gli animali rimangono impigliati nella plastica, fino a strangolarsi e morire per questo.

In aggiunta, la plastica di tali imballaggi non era biodegradabile, il che vuol dire che rimane nell’ecosistema per un periodo di tempo indefinito. E considerando che secondo l’UNESCO ogni ano finiscono negli oceani qualcosa come 8-10 milioni di tonnellate di plastica, ecco che 95 tonnellate di imballaggi in meno sembrano un’inezia, ma è pur sempre un punto di partenza.

A parlare del cambiamento in corso nei supermercati Aldi è stato Luke Emery, direttore del settore plastica e imballaggi. Emery ha dichiarato che ridurre al minimo i rifiuti di plastica è assai importante sia per Aldi che per i loro clienti. Per questo motivo sono sempre alla ricerca di nuovi modi per trasformare e adattare i loro imballaggi. Trasferire la loro birra e il loro sidro in imballaggi di cartone è un ulteriore passo nella loro battaglia contro la plastica.

Ma Aldi non è nuovo a decisioni come questa. Solo a settembre, per esempio, aveva rimosso le posate monouso dalla gamma Food To Go, sempre nell’ottica della riduzione degli sprechi e della tutela dell’ambiente.

Ricordiamo poi come Aldi sia anche attento alla questione prezzi. A giugno, nel tentativo di abbassare i prezzi aumentati a causa dei rincari delle materie prime e dell’energia, aveva deciso di spegnere le luci nei suoi supermercati.