Aldi vuole assumere un “degustatore ufficiale di birra” per i suoi discount

di Luca Venturino 27 Luglio 2023

Un piccolo appunto: molto probabilmente è bene non presentarsi a lavoro senza avere fatto colazione, che altrimenti rischiate di arrivare alla pausa pranzo un po’ troppo allegri. Ci stiamo riferendo alla più recente offerta di lavoro presentata dalla catena di supermercati Aldi, attualmente in cerca di un “degustatore ufficiale di birra” per rivedere una nuova gamma di – l’avrete intuito – birre prima del suo lancio, previsto per l’11 di settembre. Il vostro compito sarà semplice: assaggiare (o meglio degustare) e successivamente recensire le etichette in questione, aiutando i piani alti di Aldi a sistemare i dettagli del nuovo lancio.

Degustatore di birra da Aldi: non un lavoro per tutti

Stando a quanto lasciato trapelare il candidato che otterrà il posto di lavoro riceverà quattro birre chiare, tre Ipa, quattro sidri, una stout e una lager da degustare e analizzare. Una volta completato l’assaggio, sarà il momento di esporre un feedback a chi di dovere sull’intera linea. Semplice, no?

Per candidarsi a “degustatore ufficiale di birra” per Aldi sarà necessario inviare un’email all’azienda spiegando per quale motivo dovreste essere scelti per questo particolare ruolo (no, una resistenza innata alla cirrosi epatica non vi aiuterà a ottenere più facilmente il posto), sottolineando con attenzione qual è la vostra etichetta di casa Aldi preferita e per qualche motivo.

Scherzi e goliardia a parte, si tratta di un lavoro decisamente impegnativo e per il quale è richiesto un particolare set di competenze. È bene notare, per di più, che non si tratta affatto della prima volta che Aldi è alla ricerca di una figura di questo tipo: l’anno scorso la fortunata a ottenere il posto di “degustatore ufficiale di birra” fu Emma Budd, un’impiegata del Servizio Sanitario Nazionale, che impressionò il comitato di selezione raccontando loro di avere provato le produzioni locali di ben 51 Paesi diversi.

“È stata una grande opportunità per supportare Aldi e far parte di qualcosa per cui ho una passione: un punto culminante della mia carriera, non c’è dubbio!” ha spiegato Budd. “ssere in grado di assaggiare e condividere birre prima di chiunque altro è stato emozionante. Incoraggio chiunque abbia una passione per la birra a presentare la propria candidatura!”.

“Cerchiamo sempre di innovare ed entusiasmare quando si tratta della nostra gamma di birre, sperimentando sapori come caffè, caramello e anguria” ha dichiarato Julie Ashfield, amministratore delegato degli acquisti di Aldi UK. “Le opinioni di Emma sono state determinanti nel guidarci per l’offerta di prodotti di quest’anno, in particolare per quanto riguarda le birre aromatizzate, quindi non vediamo l’ora di sentire le idee dei nuovi candidati”.

Come anticipato, per partecipare alle selezioni sarà necessario inviare un’email con nome e cognome, una copia del vostro passaporto o della patente di guida, un testo di 150 parole in cui spiegate per quale motivo dovreste essere scelti e qual è la vostra birra di Aldi preferita. C’è tempo fino al 21 di agosto: cin cin!