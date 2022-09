Aldi, Insalata di patate con olio e aceto di Good Choice: richiamo per rischio fisico

di Manuela 12 Settembre 2022

Questa volta il richiamo è stato pubblicato sul sito dell’Aldi: dopo quello relativo al Mix insalata alle mediterranee e Mix colazione di Happy Harvest, ecco che adesso arriva il ritiro dal commercio dell’Insalata di patate con olio e aceto di Good Choice a causa di un rischio fisico.

Nell’avviso di richiamo, Aldi e il fornitore Wojnar’s Wiener Leckerbissen annunciano il richiamo del prodotto Insalata di patate con olio e aceto 1 kg a marchio Good Choice, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 21 settembre 2022.

Il prodotto in questione con quella scadenza è stato ritirato a scopo precauzionale sia da Aldi che dal fornire stesso a causa di un rischio fisico, più precisamente la presenza di frammenti di vetro. Per tale motivo non può essere consumato.

Aldi specifica che il prodotto coinvolto nel richiamo è stato in vendita in tutte le sue filiali fino al giorno 8 settembre 2022, ma adesso la sua vendita è stata immediatamente bloccata.

Chi avesse già acquistato il prodotto con la scadenza in questione, non deve ovviamente mangiarlo, bensì può riportarlo presso una qualsiasi filiale Aldi per ottenere il rimborso (anche in assenza di scontrino d’acquisto). Per eventuali richieste di chiarimenti, è possibile poi contattare il Servizio Clienti Aldi al seguente numero: +39 800370270 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14). Aldi si scusa poi per il disagio.