Aldi, Mix insalata alla mediterranea e Mix colazione di Happy Harvest: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 10 Giugno 2022

Nuovo richiamo, ma questa volta sul sito di Aldi (in precedenza Aldi aveva richiamato le tazze termiche Crofton): sono stati ritirati diversi lotti del Mix insalata alla mediterranea e del Mix colazione di Happy Harvest a causa di un rischio allergeni.

In entrambi i casi, il marchio del prodotto è Happy Harvest, mentre il nome del fornitore è Pedon Spa. Queste le denominazioni di vendita esatte, i numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo (il numero di lotto coincide con la data di scadenza o termine minimo di conservazione):

Mix insalata alla mediterranea: numero di lotto 12/01/23, 27/08/22, 05/10/22, 24/11/22, 10/03/23 e 28/04/23

Mix colazione: 16/12/22, 12/01/23, 05/10/22, 04/10/22, 24/11/22,10/03/23, 09/03/23 e 27/04/23

In tutti e due i casi l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 140 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni. A seguito di analisi effettuate in sede di autocontrollo da parte del fornitore, è stata rilevata la possibile presenza dell’allergene soia non segnalato in etichetta. Per tale motivo, a scopo precauzionale, sia il fornitore che Aldi hanno disposto il richiamo.

Il consiglio per le persone allergiche alla soia è di non consumare questi numeri di lotto.

Viene anche precisato che i prodotti coinvolti sono stati venduti in tutte le filiali Aldi fino all’8 giugno 2022. I prodotti già acquistati possono essere restituiti in tutte le filiali Aldi e il rimborso verrà garantito anche senza esibizione dello scontrino d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Clienti Aldi telefonando al numero 800370370 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14).

Aldi si scusa poi per i disagi arrecati.