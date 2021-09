di Manuela 29 Settembre 2021

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito dei supermercati Aldi: sono stati ritirati dal commercio due lotti del Pepe con macinino BBQ – Varietà Steakpfeffer a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 28 settembre 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Pepe con macinino BBQ – Varietà “Steakpfeffer” (Preparazione a base di pepe nero in grani per carne), in vendita presso gli store Aldi e preparato dal fornitore Raimung Hofmann GmbH. Sia Aldi che il fornitore hanno diramato di concerto l’avviso di richiamo.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

125111, quello con termine minimo di conservazione di luglio 2024

125989, quello con termine minimo di conservazione di agosto 2024

I numeri di lotto in questione sono stati disponibili in tutti i punti vendita Aldi a partire dal 21 giugno 2021. Attualmente la vendita del prodotto è stata bloccata.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico. Si è trattato di un ritiro precauzionale da parte del fornitore e di Aldi in quanto è stata rinvenuta la presenza di Salmonella nel basilico utilizzato come ingrediente nel prodotto. Per tale motivo i numeri di lotto sopra indicati, se già acquistati, non devono essere utilizzati.

Il prodotto potrà essere restituito presso tutti i punti vendita Aldi e il prezzo di acquisto sarà rimborsato integralmente anche in assenza di scontrino. Per eventuali delucidazioni è possibile contattare il servizio clienti Aldi telefonando al +39 800370370, da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.