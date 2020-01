Aldi, Puzzone di Moena – Regione che vai: richiamo per rischio microbiologico

Sul sito dei supermercati Aldi è comparso un nuovo richiamo: sono stati ritirati dal commercio due lotti del formaggio Puzzone di Moena – Regione che vai a causa di un rischio microbiologico (presenza di Listeria monocytogenes).

Il nome commerciale esatto del prodotto ritirato è Puzzone di Moena DOP 200g, il marchio è Regione che vai e il fornitore è Trentin S.p.A. I numeri dei lotti interessati dal richiamo è:

21324

21324A

Nell’avviso di richiamo si legge che il prodotto non è adatto al consumo a causa della presenza di Listeria monocytogenes. La presenza del patogeno è stata riscontrata nel corso di alcune analisi effettuate da Aldi presso un laboratorio accreditato. Va precisato che solo in questi due lotti è stata riscontrata la presenza della Listeria.

A seguito degli esiti delle analisi, sia il fornitore Trentin S.p.A. che Aldi hanno provveduto a richiamare subito il prodotto per proteggere la salute dei consumatori: la vendita del prodotto è stata bloccata. Il prodotto non è adatto al consumo, quindi se lo avete in casa non mangiatelo. Sarà possibile restituire il prodotto indicato in una qualsiasi sede Aldi per ottenere il rimborso (che verrà concesso anche a chi non ha più con sé lo scontrino di acquisto).

Nel caso fossero necessari ulteriori chiarimenti, è possibile contattare il servizio clienti Aldi al numero +39800370370 (da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14).