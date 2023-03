Aldi, sono coniglietti di Pasqua o marshmellow dalla forma fallica?

di Manuela Chimera 9 Marzo 2023

Dunque, quelli che vedete qua sopra sono i marshmellow a forma di coniglietti di Pasqua che Aldi ha messo in vendita quest’anno. Come? Non assomigliano affatto a coniglietti, bensì hanno una strana forma fallica? Ma che maliziosi che siete, assolutamente no, sono chiaramente dei conigliet… No, d’accordo, anche con tutta la buona volontà del mondo, girando la foto, cambiano i colori, saltellando a testa in giù, quei marshmellow sono e restano a forma di pene. Non c’è niente da fare,

Aldi: quando i coniglietti pasquali diventano dei peni

Io mi immagino la riunione del reparto creativo di Aldi, che discute di come poter realizzare i prossimi marshmellow a forma di coniglietto pasquale, come se ci trovassimo in una puntata di Boris. Probabilmente i creativi stavano disegnando dei bozzetti, uno di loro annoiato deve aver disegnato un “cazzetto” per passare il tempo, quel disegno è finito nella pila dei papabili e il capo dei creativi, per scegliere, si è bendato puntando il dito a caso su uno dei disegni, finendo col scegliere inavvertitamente quello col “cazzetto” disegnato, senza neanche degnare il disegno di un’occhiata e con gli altri creativi che urlavano “Genio!” senza neanche controllare, pur di finire la riunione e tornare a casa.

Altrimenti non si spiega come Aldi abbia potuto pensare che quei marshmellow potessero assomigliare a dei conigli e non a dei falli. Non credo esista neanche un singolo universo alternativo del Multiverso in cui quei marshmellow possono essere considerati dei coniglietti!

Ad accorgersi della cosa, portandola all’attenzione del popolo di Twitter, è stata un’acquirente britannica. Andando da Aldi e trovandosi delle mani questa confezione ipoteticamente pasquale dei marshmellow, ha subito postato una foto scrivendo “Scusa Aldi, ma quello non è un coniglietto”.

La foto ha fatto il giro del web e altri consumatori hanno cominciato a chiamare la nota catena di supermercati per informare Aldi che quello stock di marshmellow Easter Bunny in realtà assomigliava a qualcosa di diverso e di un po’ più malizioso rispetto al dovuto.

Ovviamente poi gli utenti di Twitter si sono scatenati in battute piene zeppe di doppi sensi, ma se metti in vendita una cosa del genere, è il minimo che ti puoi aspettare.

E Aldi? Beh, dobbiamo dire che l’azienda è stata onesta. L’errore è stato così evidente e madornale che in un tweet di risposta Aldi ha risposto che “Questo non lo possiamo difendere in nessun modo”. Al che gli utenti hanno commentato con altri tweet sostenendo che era bello sapere che Aldi aveva il senso dell’umorismo.

Così Aldi, rimanendo in tema (tanto ormai che altro poteva fare se non cavalcare l’onda?), ha risposto con un altro tweet nel quale diceva “Solo vibrazioni positive!”. Che dire? A questo punto Aldi potrebbe candidarsi tranquillamente come sceneggiatore per il prossimo Cinepanettone.

Ecco il post su Twitter dove potete ammirare i nuovi marshmellow di Aldi: