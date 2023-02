Aldi perde la causa contro M&S: troppo simili le rispettive bottiglie di gin

di Manuela Chimera 6 Febbraio 2023

Alla fine Aldi ha perso la causa contro M&S: le rispettive bottiglie di gin erano troppo similari e potevano indurre in confusione l’acquirente. Questo secondo un tribunale inglese. Se da una parte abbiamo Red Bull che ci prova a fare la voce grossa con una piccola cantina di vini italiana per un logo, a suo dire, troppo simile (ma non è vero, basta darci un’occhiata per capirlo), ecco che qui abbiam M&S che, invece, è riuscito a dimostrare che le due bottiglie erano davvero troppo simili.

Aldi, M&S e la causa per quelle bottiglie di gin

Tutto inizia quando M&S (Marks & Spencer), prima del Natale 2000, decide di lanciare la sua bottiglia di gin che si illumina. La bottiglia, a forma di campana, presenta una grafica che riproduce lo Schiaccianoci, con tanto di ballerina e alberi innevati. Il tutto con glitter dorati all’interno. La bottiglia era quella del gin Snow Globe.

Solo che, l’anno dopo, nel 2021, la catena di discount Aldi fece uscire una bottiglia sospettosamente simile di gin, chiamata The Infusionist Small Batch. Anche questa si presentava a forma di campana, si illuminava e aveva glitter dorati all’interno. Il disegno, però, cambiaba: c’era un albero di Natale, con altri alberi invernali intorno.

Ovviamente M&S non ha gradito questo spirito di emulazione e, nel dicembre dello stesso anno, quindi nel 2021, visto anche il successo ottenuto dalla sua bottiglia, la prima ad arrivare sul mercato, ecco che Mark & Spencer decisero di fare causa ad Aldi per presunta violazione del copyright: le due bottiglie erano troppo simili e avrebbero potuto indurre in confusione gli acquirenti.

Adesso, dopo un lungo procedimento giudiziario, ecco che il tribunale ha riconosciuto Aldi colpevole di aver violato il design ideato da M&S. Il giudice Richard Hacon, dell’Intellectual Property Enterprise Court, ha dichiarato che le bottiglie e la grafica di Aldi non sono in grado di fornire un’impressione diversa rispetto alle bottiglie di M&S, visto che hanno tante caratteristiche in comune.

Da qui la decisione del giudice: l’Alta Corte di Londra ha stabilito che la catena di discount Aldi ha violato il copyright del design della bottiglia di gin festiva di M&S. A seguito dell’annuncio della vittoria in tribunale, un portavoce di M&S ha dichiarato che sono soddisfatti della sentenza che ha dimostrato quanto sia importante proteggere i loro prodotti. Come molte altre aziende del Regno Unito, siano esse grandi o piccole, conoscono benissimo il vero valore e il costo dell’innovazione, nonché il valore e il costo del tempo, della passione, della creatività, dell’energia e dell’attenzione ai dettagli che vanno dalla progettazione allo sviluppo, arrivando fino all’introduzione di un prodotto sul mercato.

Mentre nel frattempo un portavoce di Aldi ha dichiarato che l’azienda si impegna a offrire ai propri clienti prodotti della massima qualità ai prezzi più bassi possibile, ecco che, a seguito della sentenza, Aldi potrebbe essere costretta o a risarcire i danni o a ritirare il proprio prodotto.

Una vicenda analoga, qualche tempo prima, si era risolta, però, a favore di Aldi. Sempre M&S aveva accusato Aldi di aver violato il copyright della sua torta Colin, immettendo sul mercato la sospettosamente simile torta Cuthbert The Caterpillar. Solo che quella volta il giudice aveva dato ragione ad Aldi e Cuthbert era rimasto sugli scaffali.