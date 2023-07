Bolle di Malto 2023: il festival dei birrifici artigianali sarà a Biella dal 28 agosto al 4 settembre

di Luca Venturino 25 Luglio 2023

Schiuma e luppolo in quel di Biella: il sapore di Bolle di Malto approda nel nord del Piemonte dal 28 di agosti fino al 4 di settembre. Si tratta della settima edizione complessiva per la rassegna nazionale dei birrifici artigianali, che porterà centinaia di birre artigianali provenienti da un po’ tutto il nostro caro e vecchio Stivale, accompagnate da street food di quaità, musica dal vivo e laboratori del gusto in cui sperimentare con le proprie mani (o meglio, con il proprio gusto) la gastronomia locale e nazionale. Ma bando alle ciance, e diamo un’occhiata ai dettagli, ai nomi e ai numeri di Bolle di Malto 2023.

Bolle di Malto 2023 a Biella: tutti le info sull’evento

Largo alle norme operative, dunque: Bolle di Malto 2023 si declinerà su di uno spazio di ottomila metri quadrati di esposizione, nei quali troveranno spazio le etichette artigianali di venti regioni italiane per oltre 300 stili di birra. Non mancherà, come anticipato in apertura, di che riempirsi la pancia; ma partiamo con lo snocciolare i dettagli che riguardano l’assoluta protagonista della manifestazione – la birra, per l’appunto.

Il cuore di Bolle di Malto prenderà forma, come accennato, nel centro della città di Biella con l’area di piazza Martiri della libertà e zone limitrofe che saranno attive ogni giorno della manifestazione con ingresso gratuito. L’offerta di birra è naturalmente ricca e tipica: la lista dei birrifici artigianali presenti vanta nomi come Almond ’22, Altavia, Basei, Beer In, Birra Perugia, Birrificio Courmayeur, Birrificio degli Ostuni, Birrificio del Vulture, Canediguerra, Croce di Malto, Elvo, Hilltop, Il Mastio, Jeb, Kauss, La Villana, Okorei, Otus, Piccolo Birrificio Clandestino, Rabel, Retorto, Un Terzo ed un muro di spine realizzato per accogliere le altre regioni ospiti.

Soddisfare i palati dei presenti sarà invece compito delle oltre cento varietà di cucina di strada presenti, puntualmente accompagnate dai concerti che tutte le sere si presteranno a essere la base fondamentale per accompagnare al meglio il sapore dell’evento. Le degustazioni e gli approfondimenti culturali si terranno invece presso l’Arena Bolle: si segnala, in questo contesto, la seconda edizione degli Stati Generali della Birra Artigianale Italiana realizzati in collaborazione con Slow Food Italia, novità lanciata durante l’edizione dello scorso anno e che si propone come occasione di confronto e di prospettiva nel mondo brassicolo artigianale.

Al culmine del programma si terrà, nella giornata di domenica 3 settembre, la cerimonia di premiazione con la seconda edizione dei premi Bolle di Malto, che vedrà consegnati i riconoscimenti per Birra creativa, Birrificio sostenibile e Mastri Birra in collaborazione.